Боляче, але не соромно – на поразку збірної відреагував Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n156957-bolyache-ale-ne-soromno-na-porazku-zbirnoyi-vidreaguvav-zelenskyy.html

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Виліт української збірної з Євро 2020 прокоментував президент України Володимир Зеленський.

Жодна поразка не зламає Україну! Біль мине, рани загояться, ми будемо достатньо сильними, щоб підвестися і йти далі! Нам прикро, боляче, але не соромно! Україна завершує цей турнір у топ-8 найсильніших команд Європи, — написав Зеленський у своїх соцмережах.

Він наголосив, що Україна здобула кращий результат, ніж Франція, Німеччина, Нідерланди, Португалія та багато інших команд.

Президент переконаний, що попереду в України ще багато перемог, а збірна отримала важливий досвід.

Наші головні перемоги попереду! Я вірю, що ми обов’язково проб'ємося на ЧС-2022 і попсуємо там нерви багатьом грандам світового футболу, — сказав він.

Нагадаємо, збірна України залишає Євро 2020. У чвертьфінальному матчі в Римі 3 липня команда Андрія Шевченка не мала найменших шансів. Підопічні Гарета Саутгейта забили у ворота Георгія Бущана чотири м’ячі.