Програш України на Євро 2020 прокоментував Шевченко

https://racurs.ua/ua/n156954-progrash-ukrayiny-na-ievro-2020-prokomentuvav-shevchenko.html

Ракурс

Україна — Англія, матч чвертьфіналу Євро-2020, прокоментував головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Найбільшу роль зіграли епізоди, які ми не дограли, особливо на другому етапі. Втрата Кривцова через травму була для нас проблемою, — сказав він на прес-конференції після матчу.

За словами Шевченка, в грі були хороші епізоди, коли збірна України контролювала м’яч.

Команда не відмовлялася від своєї структури, принципів, були хороші епізоди, коли ми добре контролювали м’яч, створювали моменти, але була перевага в класі й англійці використовували її, — підкреслив Шевченко.

Також він прокоментував відсутність Малиновського на матчі проти Англії.

Якби ми були укомплектовані краще, якби всі були здорові, то все одно було б важко повторити результат, якого ми досягли. Підсумки Євро? Я не буду робити цього зараз. Підіб'ємо підсумки після повернення до Києва, — сказав тренер української збірної.

Нагадаємо, збірна України залишає Євро 2020. У чвертьфінальному матчі в Римі 3 липня команда Андрія Шевченка не мала найменших шансів. Підопічні Гарета Саутгейта забили у ворота Георгія Бущана чотири м’ячі.