Проигрыш Украины на Евро 2020 прокомментировал Шевченко

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Украина — Англия, матч четвертьфинала Евро-2020, прокомментировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Сегодня самую большую роль сыграли эпизоды, которые мы не доиграли, особенно на втором этапе. Потеря Кривцова из-за травмы была для нас проблемой, — сказал он на пресс-конференции после матча.

По словам Шевченко, в игре были хорошие эпизоды, когда сборная Украины контролировала мяч.

Команда не отказывалась от своей структуры, принципов, были хорошие эпизоды, когда мы хорошо контролировали мяч, создавали моменты, но есть преимущество в классе англичане использовали его, — подчеркнул Шевченко.

Также он прокомментировал отсутствие Малиновского на матче против Англии.

Если бы мы были укомплектованы лучше, если бы все были здоровы, то все равно было бы тяжело повторить результат, которого мы достигли. Итоги Евро? Я не буду делать этого сейчас. Подведем итоги после возвращения в Киев, а — сказал тренер украинской сборной.

Напомним, сборная Украины покидает Евро 2020. В четвертьфинальном матче в Риме 3 июля у команды Андрея Шевченко не было малейших шансов. Подопечные Гарета Саутгейта забили в ворота Георгия Бущана четыре мяча.