Больно и без шансов — как Украина проиграла Англии, скриншот видео

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Ракурс

Сборная Украины покидает Евро 2020. В четвертьфинальном матче в Риме 3 июля у команды Андрея Шевченко не было малейших шансов. Подопечные Гарета Саутгейта забили в ворота Георгия Бущана четыре мяча.

Особенно неудачными были стартовые минуты каждого из таймов. Англия открыла счет в матче на четвертой минуте. Кейн оторвался от Матвиенко и с рикошетом от груди Бущана пробил в ближний угол.

Украина несколько выровняла игру только в середине первого тайме. Из опасных моментов выделим удар Яремчука, с которым справился Пикфорд.

Уже на второй минуте второго тайма после заработанного Кейном штрафного ударом головой забил Гарри Магуайр — 2:0. Кейн сделал дубль на 50-й минуте, а четвертый Бущан пропустил от Хендерсона на 63-й минуте. Все эти мячи влетели в ворота украинцев после ударов с близкого расстояния.

Саутгейт провел замены, чтобы дать отдохнуть своим лидерам накануне полуфинала с Данией. Впрочем, забить украинцам гол престижа не удалось.

Лучшим игроком матча УЕФА признал нападающего британцев Кейна. Украина, которая впервые в истории играла в четвертьфинале чемпионата Европы, едет домой. Англия сыграет 7 июля на домашнем «Уэмбли» в полуфинале с Данией.

Отметим, что в стартовом составе Украины не было одного из лучших игроков прошлого сезона чемпионата Италии Руслана Малиновского.