Боляче і без шансів – як Україна програла Англії, скріншот відео

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Збірна України залишає Євро 2020. У чвертьфінальному матчі в Римі 3 липня команда Андрія Шевченка не мала найменших шансів. Підопічні Гарета Саутгейта забили у ворота Георгія Бущана чотири м’ячі.

Особливо невдалими були стартові хвилини кожного з таймів. Англія відкрила рахунок у матчі на четвертій хвилині. Гаррі Кейн відірвався від Матвієнка і з рикошетом від грудей Бущана пробив у ближній кут.

Україна дещо вирівняла гру тільки в середині першого таймі. Із небезпеки виділимо удар Яремчука, якому дав раду Пікфорд.

Вже на другій хвилині другого тайму після заробленого Кейном штрафного ударом головою забив Гаррі Магвайр — 2:0. Кейн зробив дубль на 50-й хвилині, а учетверте Бущан пропустив від Хендерсона на 63-й хвилині. Усі ці м’ячі влетіли у ворота українців після ударів з близької відстані.

Саутгейт провів заміни, аби дати відпочити лідерам напередодні півфіналу з Данією. Утім, забити українцям гол престижу не вдалося.

Найкращим гравцем матчу УЄФА визнав нападника британців Кейна. Україна, яка вперше в історії грала в чвертьфіналі чемпіонату Європи, їде додому, Англія зіграє 7 липня на домашньому «Вемблі» у півфіналі з Данією.

Відзначимо, що у стартовому складі українців не було одного з найкращих гравців минулого сезону чемпіонату Італії Руслана Малиновського.