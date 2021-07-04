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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Скільки людей померло від коронавірусу за добу (ІНФОГРАФІКА)

4 лип 2021, 09:17
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 3 липня, підхопили 377 людей, серед них 11 дітей та п’ять медпрацівників.

Від ускладнень хвороби померли 10 українців. Про це 4 липня повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 460 осіб;
  • одужало — 526 осіб;
  • здійснено тестувань — 27 тис. 979 (зокрема методом ПЛР — 14 тис. 229, методом ІФА — 3 тис. 345).

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

Коронавірус в Україні. Статистика: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 237 тис. 553 особи;
  • одужало — 2 млн 171 тис. 182 особи;
  • летальних випадків — 52 тис. 470;
  • проведено ПЛР-тестувань — 10 млн 915 тис. 176.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській областях (20).


Нагадаємо, вчені назвали найбільш ранні симптоми коронавірусної хвороби COVID-19. У людей 17 років — це головний біль, старше 18 років — втрата апетиту, від 18 до 54 років — м’язові болі.

Джерело: Ракурс


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