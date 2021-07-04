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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Сколько человек умерло от коронавируса за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n156956-skolko-chelovek-umerlo-ot-koronavirusa-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 3 июля, подхватили 377 человек, среди них 11 детей и пять медработников.
От осложнений болезни умерли 10 украинцев. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 460 человек;
- выздоровело — 526 человек;
- осуществлено тестирований — 27 тыс. 979 (в том числе методом ПЦР — 14 тыс. 229, методом ИФА — 3 тыс. 345).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 237 тыс. 553 человека;
- выздоровело — 2 млн 171 тыс. 182 человека;
- летальных случаев — 52 тыс. 470;
- проведено ПЦР-тестов — 10 млн 915 тыс. 176.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской областях (20).
Напомним, ученые назвали самые ранние симптомы коронавирусной болезни COVID-19. У людей 17 лет — это головная боль, старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.
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