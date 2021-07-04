Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n156956-skolko-chelovek-umerlo-ot-koronavirusa-za-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 3 июля, подхватили 377 человек, среди них 11 детей и пять медработников.

От осложнений болезни умерли 10 украинцев. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 460 человек;

выздоровело — 526 человек;

осуществлено тестирований — 27 тыс. 979 (в том числе методом ПЦР — 14 тыс. 229, методом ИФА — 3 тыс. 345).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 237 тыс. 553 человека;

выздоровело — 2 млн 171 тыс. 182 человека;

летальных случаев — 52 тыс. 470;

проведено ПЦР-тестов — 10 млн 915 тыс. 176.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской областях (20).

Напомним, ученые назвали самые ранние симптомы коронавирусной болезни COVID-19. У людей 17 лет — это головная боль, старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.