Смерть украинца после вакцины Pfizer – медики назвали причину. Фото: Слово и дело

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Смерть мужчины после вакцинации препаратом Pfizer прокомментировали медики.

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет, — сообщили в департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

По данным электронной амбулаторной карты пациента, хронических заболеваний у умершего не было.

Этот случай зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19. Продолжается расследование.

Напомним, 2 июля 47-летнего винничанина вакцинировали препаратом Pfizer в 13.45. В течение одного часа у него не было никаких симптомов или жалоб на самочувствие.

Пожаловался он на тошноту и потерю сознания в 17.00 — ему провели реанимационные мероприятия. Однако спасли пациента, к сожалению, не удалось — медики в 18.02 констатировали смерть.