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Ракурс
Смерть українця після вакцинації Pfizer – медики назвали причину. Фото: Слово і діло

Смерть українця після вакцинації Pfizer — медики назвали причину

4 лип 2021, 08:49
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Смерть чоловіка після вакцинації препаратом Pfizer прокоментували медики.

За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає, — повідомили в департаменті охорони здоров’я і реабілітації Вінницької ОДА.

За даними електронної амбулаторної картки пацієнта, хронічних захворювань у померлого не було.

Цей випадок зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19. Триває розслідування.


Нагадаємо, 2 липня 47-річного вінничанина вакцинували препаратом Pfizer о 13.45. Упродовж однієї години в нього не було жодних симптомів чи нарікань на самопочуття.

Поскаржився він на нудоту та втрату свідомості о 17.00 — йому провели реанімаційні заходи. Проте врятували пацієнта, на жаль, не вдалося — медики о 18.02 констатували смерть.

Джерело: Ракурс


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