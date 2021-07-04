Больно, но не стыдно – на поражение сборной отреагировал Зеленский. Фото: ОП

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Проигрыш украинской сборной на Евро 2020 прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Ни одна поражение не сломает Украины! Боль пройдет, раны заживут, мы будем достаточно сильны, чтобы встать и идти дальше! Нам больно, но не стыдно! Украина завершает этот турнир в топ-8 сильнейших команд Европы, — написал Зеленский в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что Украина получила лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и много других команд.

Президент убежден, что впереди футболистов ждет еще много побед, а сборная получила важный опыт.

Наши главные победы еще впереди! Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола, — сказал он.

Напомним, сборная Украины покидает Евро 2020. В четвертьфинальном матче в Риме 3 июля у команды Андрея Шевченко не было малейших шансов. Подопечные Гарета Саутгейта забили в ворота Георгия Бущана четыре мяча.