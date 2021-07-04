Кремль приглашает Лукашенко в оккупированный Крым

Кремль приглашает Лукашенко в оккупированный Крымhttps://racurs.ua/n156959-kreml-priglashaet-lukashenko-v-okkupirovannyy-krym.htmlРакурс
Россия рассчитывает на визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированный Крым.
Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом пишут российские СМИ.
Как известно, Беларусь не признала оккупации Крыма Россией. Самопровозглашенный президент этой страны с 2014 года неоднократно говорил, что считает украинский полуостров «фактически российским».
Во время встречи с Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что обсуждал вопрос авиасообщения Беларуси с Крымом.
Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что сближение России и Беларуси является большой угрозой национальной безопасности Украины, поскольку Россия будет использовать Минск в качестве плацдарма для дальнейшей агрессии.
Напомним, Лукашенко в ответ на введенные Украиной ограничения пригрозил пустить из Беларуси самолеты в оккупированный Крым.