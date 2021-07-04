Кремль приглашает Лукашенко в оккупированный Крым. Фото: РИА

https://racurs.ua/n156959-kreml-priglashaet-lukashenko-v-okkupirovannyy-krym.html

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Россия рассчитывает на визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированный Крым.

Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем, — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом пишут российские СМИ.

Как известно, Беларусь не признала оккупации Крыма Россией. Самопровозглашенный президент этой страны с 2014 года неоднократно говорил, что считает украинский полуостров «фактически российским».

Во время встречи с Путиным в Сочи Лукашенко заявил, что обсуждал вопрос авиасообщения Беларуси с Крымом.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что сближение России и Беларуси является большой угрозой национальной безопасности Украины, поскольку Россия будет использовать Минск в качестве плацдарма для дальнейшей агрессии.

Напомним, Лукашенко в ответ на введенные Украиной ограничения пригрозил пустить из Беларуси самолеты в оккупированный Крым.