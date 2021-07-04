Способность путешествовать во времени найдена в мозге человека. Фото: versii.if.uа

https://racurs.ua/n156960-sposobnost-puteshestvovat-vo-vremeni-naydena-v-mozge-cheloveka.html

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Научное открытие сделали ученые — оказалось, что человеческий мозг способен путешествовать во времени.

К такому выводу пришли исследователи из Франции и Нидерландов в научной работе, которую они опубликовали в журнале Journal of Neuroscience.

Авторы исследования предположили, что у мозга есть внутренний поток времени, на который невозможно повлиять извне. Чтобы проверить свою теорию, группа ученых изучила мозг людей, больных лекарственно-устойчивой эпилепсией, которым уже требовались инвазивные электродные имплантаты.

В результате эксперимента ученые выяснили, что мозг человека осуществляет измерение эпизодических движений, за счет чего происходит течение времени в нашем сознании.

Определить это удалось путем подсоединения специальных электродов к мозгу человека. Оказалось, что в какой-то момент в органе активировались так называемые временные клетки. Они реагировали на внутреннее ощущение последовательности событий.

Отсюда следует вывод о том, что человек способен на «путешествия во времени», хотя оно и отличается от того, что мы привыкли видеть в фильмах.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие удалось сделать американским нейробиологам из Калифорнийского университета. Исследователи впервые смогли отследить путь мыслей, пока они проходили через мозг человека.

Источник: Journal of Neuroscience