Зеленський в Одесі привітав моряків зі святом. Фото: Думська

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Володимир Зеленський, президент України, привітав моряків з нагоди Дня Військово-морських сил (ВМС) України в Одесі, де зараз проходять масштабні військові навчання Sea Breeze.

4 липня урочиста церемонія розпочалася з хвилини мовчання на честь військовослужбовців, які загинули на російсько-українській війні. Про це повідомили у прес-службі президента.

Зеленський привітав військових на причалі Одеського морського вокзалу. Саме тут перебувають кораблі національного флоту та судна держав НАТО. Усі вони брали участь у навчаннях Sea Breeze-2021.

Під час свого виступу Зеленський зазначив, що незабаром морська авіація отримає турецькі безпілотники Bayraktar. Українські військові, які ними управлятимуть, завершують навчання у Туреччині. Окрім того, почалося будівництво першого українського корвета.

Перший корпус нашого сучасного корвету вже закладений у Туреччині й буде добудований в Україні до кінця 2023 року, — сказав президент.

Зеленський подякував за співпрацю міжнародним партнерам та привітав США з Днем незалежності.

На урочистостях також виступила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Вона наголосила, що участь американських суден у навчаннях є свідченням того, наскільки Вашингтону важлива підтримка безпеки України.

Нагадаємо, в першу неділю липня, яка в цьому році припадає на 4 липня, відзначають День Військово-морських сил Збройних сил України. Ця дата пов’язана з важливою подією української історії — морським походом і перемогою київського князя Олега під Константинополем у червні-липні 907 року.