Стрілянина в Запоріжжі — в ресторані вбили чоловіка (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n156963-strilyanyna-v-zaporijji-v-restorani-vbyly-cholovika-video.htmlРакурс
У Запоріжжі стрілянина сталася в ресторані «Аристократ». В результаті інциденту загинула одна людина.
Трагедія сталася вночі 4 липня на вулиці Маяковського. Невідомий поцілив у чоловіка 1991 року народження, він загинув від отриманих травм. Про це повідомили у прес-службі поліції в Запорізькій області.
Нападник стріляв із травматичного пістолета. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та його місцезнаходження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).
Видання «Актуально» з посиланням на власні джерела повідомляє, що стріляли у двох молодиків, в результаті чого один з них загинув, а ще одного доправили до лікарні з великою кількістю вогнепальних поранень.
Нагадаємо, у травні в Івано-Франківській області сталася стрілянина на АЗС. Там 33-річний мешканець Коломиї відкрив вогонь з травматичного пістолета. Поранення дістали двоє чоловіків 32 та 38 років. Згодом правоохоронці спіймали порушника.