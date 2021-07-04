Стрілянина в Запоріжжі – в ресторані вбили чоловіка. Фото: Depositphotos

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Ракурс

У Запоріжжі стрілянина сталася в ресторані «Аристократ». В результаті інциденту загинула одна людина.

Трагедія сталася вночі 4 липня на вулиці Маяковського. Невідомий поцілив у чоловіка 1991 року народження, він загинув від отриманих травм. Про це повідомили у прес-службі поліції в Запорізькій області.

Нападник стріляв із травматичного пістолета. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та його місцезнаходження. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство).

Видання «Актуально» з посиланням на власні джерела повідомляє, що стріляли у двох молодиків, в результаті чого один з них загинув, а ще одного доправили до лікарні з великою кількістю вогнепальних поранень.

Нагадаємо, у травні в Івано-Франківській області сталася стрілянина на АЗС. Там 33-річний мешканець Коломиї відкрив вогонь з травматичного пістолета. Поранення дістали двоє чоловіків 32 та 38 років. Згодом правоохоронці спіймали порушника.