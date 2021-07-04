Ознаки непридатної для їжі риби назвали експерти. Фото: smaki-maki.com

https://racurs.ua/ua/n156964-oznaky-neprydatnoyi-dlya-yiji-ryby-nazvaly-eksperty.html

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Через неправильне зберігання риби в ній можуть утворитися шкідливі речовини і може погіршитися смак продукту.

Експерти назвали п’ять ознак, коли риба стає непридатною для вживання. Про це пише видання Sohu.

В першу чергу слід звернути увагу на свіжість і відмовитися від продукту, який надто довго був на прилавку. Якість видають очі риби: якщо вони не блищать і виглядають мутними, вона вже зіпсувалася і може завдати шкоди здоров’ю.

Крім того, при виборі риби потрібно натиснути на неї пальцем. Якщо вона пружна, це говорить про те, що її виловили недавно, якщо ж палець не натрапляє на опору, то такий продукт вже залежаний. Також важливо подивитися на зябра, якщо вони потемніли й не мають блиску, то купувати продукт не варто.

Ще одна ознака, на яку необхідно звертати увагу, — це цілісність. Якщо немає хвоста або в ньому простежується щось «аномальне», це може свідчити про те, що риба була хворою.

Також свіжий продукт має характерний запах луски або твані. Якщо ж він стає специфічним або занадто стійким, такий товар брати не слід, навіть якщо його продають дешево.

Джерело: Sohu