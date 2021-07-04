Нардепа СН подозревают в вождении под алкоголем и наркотиками

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В Киеве 4 июля полицейские в Киеве на улице Софьи Русовой остановили автомобиль, за рулем которого находился народный депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар. Правоохранители заподозрили, что народный избранник управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает издание Новости. LIVE, а также руководитель ОО Pitbull Алексей Павловский.

Причиной остановки якобы стало то, что в авто Брагарь Toyota Camry не светился номерной знак. После подозрений копы предложили нардепу Брагарь проехать для сдачи анализа на наличие наркотиков в крови. При этом полицейские забрали у «слуги народа» водительское удостоверение и выдали ему временное разрешение на вождение автомобилем. Результат анализа будет готов через семь дней.

В протоколе, оказавшемся в распоряжении издания, указан факт наркотического опьянения нардепа.

Одновременно народный избранник сдал тест в частной клинике, где не обнаружили запрещенных веществ в крови. Брагар уже написал заявление на полицейских и сообщил, что патрульные вымогали у него взятку с выключенной боди-камерой. Об этом «слуга» написал на своей странице в Фейсбук.

Нардеп утверждает, что патрульные не представились и «начали сразу хамить», «несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку».

Полиция также жалуется на угрозы от нардепа и его помощника, который называл себя «просто прохожим». В частности, Брагар якобы обещал патрульным «устроить хороший вечер».

Нардеп и его помощник говорили с правоохранителями на повышенных тонах. Этот разговор удалось зафиксировать на видео.

Брагар написал заявление на патрульных в Дарницком управлении полиции. Он руководил не собственным авто. Toyota Camry зарегистрирована на Михаила Лысенко.

Ранее Брагарь в эфире телеканала «112 Украина» посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги. Во фракции СН извинились за высказывания своего нардепа.

Впоследствии он написал заявление в полицию на волонтерок, которых водитель высадил из автобуса из-за отказа смотреть русский сериал.

Источник: Новости. LIVE, ФБ А. Брагар