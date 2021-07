У Каспійському морі біля узбережжя Азербайджану вчора, 4 липня, ввечері, стався потужний вибух. Відповідні відеозаписи, зняті очевидцями на одному з пляжів на узбережжі, були оприлюднені у соцмережах.

За словами свідків, вибух був досить сильним, на березі моря відчувалася ударна хвиля від нього, повідомляє видання Oxu.

Свідки інциденту припустили, що це міг бути вибух однієї з нафтових платформ, проте в державній нафтовій компанії Азербайджану (SOCAR) спростували це. У SOCAR запевнили, що на жодній з їхніх платформ аварій не було і всі вони продовжують працювати у штатному режимі.

Також про відсутність інцидентів повідомила прес-служба Каспійського морського пароплавства Азербайджану. У цьому відомстві заявили, що на їхніх кораблях вибухів не було.

В Мінекології Азербайджану згодом висунули версію, що причиною вибуху могло стати виверження грязьового вулкана в морі. Цю ж версію підтвердили в Республіканському сейсмологічному центрі Азербайджану, повідомляє видання haqqin.az.

Він додав, що грязьові вулкани вивергають вогонь лише протягом нетривалого часу — 10−20 секунд.

