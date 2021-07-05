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У Каспійському морі зафіксували потужний вибух, скріншот відео

Потужний вибух стався у Каспійському морі — названо причину (ВІДЕО)

5 лип 2021, 08:50
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У Каспійському морі біля узбережжя Азербайджану вчора, 4 липня, ввечері, стався потужний вибух. Відповідні відеозаписи, зняті очевидцями на одному з пляжів на узбережжі, були оприлюднені у соцмережах.

За словами свідків, вибух був досить сильним, на березі моря відчувалася ударна хвиля від нього, повідомляє видання Oxu.

Свідки інциденту припустили, що це міг бути вибух однієї з нафтових платформ, проте в державній нафтовій компанії Азербайджану (SOCAR) спростували це. У SOCAR запевнили, що на жодній з їхніх платформ аварій не було і всі вони продовжують працювати у штатному режимі.

Також про відсутність інцидентів повідомила прес-служба Каспійського морського пароплавства Азербайджану. У цьому відомстві заявили, що на їхніх кораблях вибухів не було.

В Мінекології Азербайджану згодом висунули версію, що причиною вибуху могло стати виверження грязьового вулкана в морі. Цю ж версію підтвердили в Республіканському сейсмологічному центрі Азербайджану, повідомляє видання haqqin.az.

Коли виверження відбувається на суші, то в повітря викидається певна кількість вогню, після чого вулкан починає вивергатися грязьовою лавою. Аналогічний процес відбувається і на морі, просто за товщею води ми не бачимо бруду, яку вивергає вулкан, — наголосив очільник відомства Гурбан Етірмішлі,

Він додав, що грязьові вулкани вивергають вогонь лише протягом нетривалого часу — 10−20 секунд.

Нагадаємо, у вересні 2018 року в столиці Азербайджану сталося виверження одного з найбільших грязьових вулканів світу.

Джерело: Oxu, haqqin. az


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