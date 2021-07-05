В Каспийском море зафиксировали мощный взрыв, скриншот видео

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Ракурс

В Каспийском море у побережья Азербайджана вчера, 4 июля, вечером, произошел мощный взрыв. Соответствующие видеозаписи, снятые очевидцами на одном из пляжей на побережье, были обнародованы в соцсетях.

По словам свидетелей, взрыв был достаточно сильным, на берегу моря чувствовалась ударная волна от него, сообщает издание Oxu.

Свидетели инцидента предположили, что это мог быть взрыв одной из нефтяных платформ, однако в государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) опровергли это. В SOCAR заверили, что ни на одной из их платформ аварий не было и все они продолжают работать в штатном режиме.

Также об отсутствии инцидентов сообщила пресс-служба Каспийского морского пароходства Азербайджана. В этом ведомстве заявили, что на их кораблях взрывов не было.

В Минэкологии Азербайджана позже выдвинули версию, что причиной взрыва могло стать извержение грязевого вулкана в море. Эту же версию подтвердили в Республиканском сейсмологическом центре Азербайджана, сообщает издание haqqin.az.

Когда извержение происходит на суше, то в воздух выбрасывается определенное количество огня, после чего вулкан начинает извергаться грязевой лавой. Аналогичный процесс происходит и на море, просто за толщей воды мы не видим грязи, которую извергает вулкан, — отметил глава ведомства Гурбан Етирмишли,

Он добавил, что грязевые вулканы извергают огонь лишь в течение непродолжительного времени — 10−20 секунд.

JUST IN — Major explosion at the Umid gas field in the Caspian Sea near Baku, Azerbaijan.pic.twitter.com/W6satBoiUL — Disclose. tv � (@disclosetv) July 4, 2021

Напомним, в сентябре 2018 года в столице Азербайджана произошло извержение одного из крупнейших грязевых вулканов мира.

Источник: Oxu, haqqin. az