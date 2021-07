В Каспийском море у побережья Азербайджана вчера, 4 июля, вечером, произошел мощный взрыв. Соответствующие видеозаписи, снятые очевидцами на одном из пляжей на побережье, были обнародованы в соцсетях.

По словам свидетелей, взрыв был достаточно сильным, на берегу моря чувствовалась ударная волна от него, сообщает издание Oxu.

Свидетели инцидента предположили, что это мог быть взрыв одной из нефтяных платформ, однако в государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) опровергли это. В SOCAR заверили, что ни на одной из их платформ аварий не было и все они продолжают работать в штатном режиме.

Также об отсутствии инцидентов сообщила пресс-служба Каспийского морского пароходства Азербайджана. В этом ведомстве заявили, что на их кораблях взрывов не было.

В Минэкологии Азербайджана позже выдвинули версию, что причиной взрыва могло стать извержение грязевого вулкана в море. Эту же версию подтвердили в Республиканском сейсмологическом центре Азербайджана, сообщает издание haqqin.az.

Он добавил, что грязевые вулканы извергают огонь лишь в течение непродолжительного времени — 10−20 секунд.

JUST IN — Major explosion at the Umid gas field in the Caspian Sea near Baku, Azerbaijan.pic.twitter.com/W6satBoiUL