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В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус в Україні — за добу зафіксували менше 250 випадків (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n156982-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zafiksuvaly-menshe-250-vypadkiv-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває.
За минулу добу, 4 липня, зафіксовано ще 244 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли ще п’ятеро у дітей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 101;
- Житомирській області — 17;
- Одеській області — 16;
- Київській області — 15;
- Вінницькій області — 11.
Госпіталізували за добу 333 особи. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 13,7 тис. осіб.
Коронавірус за добу забрав життя 14 хворих, одужали 419 осіб.
За добу проведено 17 тис. 351 тестування на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу:
- захворіли 2 млн 237 тис. 823 особи;
- одужали 2 млн 171 тис. 601 особа;
- зафіксовано 52 тис. 484 летальні випадки.
Нагадаємо, так званий «індійський» штам коронавірусу, який загрожує світу новою хвилею захворюваності, проявлятися чотирма новими небезпечними симптомами.
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