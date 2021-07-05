В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n156982-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zafiksuvaly-menshe-250-vypadkiv-infografika.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу в Україні триває.

За минулу добу, 4 липня, зафіксовано ще 244 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли ще п’ятеро у дітей. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 101;

Житомирській області — 17;

Одеській області — 16;

Київській області — 15;

Вінницькій області — 11.

Госпіталізували за добу 333 особи. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 13,7 тис. осіб.

Коронавірус за добу забрав життя 14 хворих, одужали 419 осіб.

За добу проведено 17 тис. 351 тестування на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу:

захворіли 2 млн 237 тис. 823 особи;

одужали 2 млн 171 тис. 601 особа;

зафіксовано 52 тис. 484 летальні випадки.

Нагадаємо, так званий «індійський» штам коронавірусу, який загрожує світу новою хвилею захворюваності, проявлятися чотирма новими небезпечними симптомами.