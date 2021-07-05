Елітне французьке шампанське перероблять в «ігристе вино» для росіян

Шампанське. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156983-elitne-francuzke-shampanske-pereroblyat-v-igryste-vyno-dlya-rosiyan.html

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Moet Hennessy, найбільшого виробника елітного алкоголю, змусили перетворити на «ігристе вино» напої з французької Шампані для відновлення постановок у Росію.

Причиною цьому послужив новий російський закон, який дозволяє використовувати слово «шампанське» тільки щодо «російського шампанського». Про це повідомляє Reuters.

Як відомо, шампанським може називатися тільки відповідне ігристе вино, що було вироблене у Франції, провінція Шампань. Однак прийняті поправки в російський закон виключають поняття «шампанське» для іноземних виробників, дозволяючи використовувати його лише щодо «російського шампанського», виробленого на території Росії.

Напередодні Moet Hennessy попередив росіян про можливий дефіцит своєї продукції через перебій із постачанням. Однак уже наступного дня компанія оголосила про повернення свого вина на ринок.

Будинки шампанського Moet Hennessy завжди дотримувалися чинного законодавства, де б вони не працювали, і відновлять постачання якомога швидше після внесення цих змін, — заявили в компанії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що витверезники, які існували за часів СРСР, вирішили відновити в Росії напередодні новорічних свят.

Джерело: Reuters