Pfizer отреагировала на смерть украинца после COVID-вакцинации

https://racurs.ua/n156986-pfizer-otreagirovala-na-smert-ukrainca-posle-covid-vakcinacii.html

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Производитель COVID-вакцины компания Pfizer отреагировала на смерть украинский после вакцинации этим препаратом.

В цитированной Reuters заявлении производителя вакцины от коронавируса сообщается, что в Pfizer серьезно относятся к побочным эффектам, которые потенциально связаны с вакциной от COVID-19 — BNT162b2.

Мы подчеркиваем, что в этом случае причинно-следственная связь не установлена, — пояснили там и выразили соболезнования семье умершего.

Кроме того, в Pfizer сообщили, что серьезные проблемы со здоровьем могут возникать и без вакцинации.

Напомним, что 2 июля в Винницкой области через несколько часов после вакцинации умер 47-летний мужчина. Причины пока устанавливают, но связь между смертью и вакцинацией не доказана.

По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

По данным электронной амбулаторной карты пациента, хронических заболеваний у умершего не было.

Этот случай зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Источник: Reuters