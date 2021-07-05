Чекаємо дату та умови – різка заява Зеленського про Україну в НАТО і ЄС

https://racurs.ua/ua/n156988-chekaiemo-datu-ta-umovy-rizka-zayava-zelenskogo-pro-ukrayinu-v-nato-i-ies.html

Ракурс

Україна готова до вступу в НАТО, а держава і громадяни зробили вже достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження щодо дати і умов вступу України до Євросоюзу та Альянсу.

Таку заяву 5 липня зробив президент України Володимир Зеленський під час форуму «Україна 30. Міжнародна політика».

Наш головний і національний інтерес — це мир на нашій землі. Це моя основна мета, як президента України, — заявив Зеленський і додав, що пріоритетом міжнародної політики України є деокупація Криму.

Президент також окреслив контури свого майбутнього візиту у США до президента Джо Байдена.

Він вважає, що повинен їхати до Вашингтона не «туристом», а візит має добре готуватися і бути «наповненим цілями».

Зеленський заявив, що 60% українців підтримують вступ до ЄС і переконлива більшість — у НАТО, проте Альянс повинен дати сигнал: коли і як Україна увійде в НАТО.

Президент назвав «Північний потік-2» — пасткою в сфері безпеки не тільки проти України, а й інших країн Європи.

Нагадаємо, раніше Зеленський декілька разів дорікнув лідерам НАТО у відсутності конкретних термінів наступних кроків щодо вступу України до Альянсу.

А у червні президент заявляв, що поки Україна не входить в НАТО, вона хоче отримувати від США потужну підтримку, зокрема військову. Зеленський вважає, що реформи в країні проводити важко, бо «на це потрібен час і гроші».