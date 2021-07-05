Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Чекаємо дату та умови – різка заява Зеленського про Україну в НАТО і ЄС

Чекаємо дату та умови — різка заява Зеленського про Україну в НАТО і ЄС

5 лип 2021, 11:11
999

Україна готова до вступу в НАТО, а держава і громадяни зробили вже достатньо, щоб отримати чіткі підтвердження щодо дати і умов вступу України до Євросоюзу та Альянсу.

Таку заяву 5 липня зробив президент України Володимир Зеленський під час форуму «Україна 30. Міжнародна політика».

Наш головний і національний інтерес — це мир на нашій землі. Це моя основна мета, як президента України, — заявив Зеленський і додав, що пріоритетом міжнародної політики України є деокупація Криму.

Президент також окреслив контури свого майбутнього візиту у США до президента Джо Байдена.

Він вважає, що повинен їхати до Вашингтона не «туристом», а візит має добре готуватися і бути «наповненим цілями».

Зеленський заявив, що 60% українців підтримують вступ до ЄС і переконлива більшість — у НАТО, проте Альянс повинен дати сигнал: коли і як Україна увійде в НАТО.

Президент назвав «Північний потік-2» — пасткою в сфері безпеки не тільки проти України, а й інших країн Європи.

Нагадаємо, раніше Зеленський декілька разів дорікнув лідерам НАТО у відсутності конкретних термінів наступних кроків щодо вступу України до Альянсу.

А у червні президент заявляв, що поки Україна не входить в НАТО, вона хоче отримувати від США потужну підтримку, зокрема військову. Зеленський вважає, що реформи в країні проводити важко, бо «на це потрібен час і гроші».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів