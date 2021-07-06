Украинский паспорт опустился в рейтинге безвизовых документов

Паспорт Украины опустился в известном рейтинге, фото: tOrange.biz

https://racurs.ua/n157073-ukrainskiy-pasport-opustilsya-v-reytinge-bezvizovyh-dokumentov.html

Ракурс

Паспорт Украины на два места опустился в известном рейтинге, который периодически обновляет компания Henley&Partners.

По количеству стран, которые владельцы паспорта могут посещать без необходимости получения визы или с получением визы по прибытию, Украина в настоящее время находится на 37-й строчке в мире. Об этом свидетельствуют данные рейтинга за III квартал, опубликованные на сайте Henley&Partners.

Сейчас для владельцев украинского паспорта в мире есть 137 «безвизовых» стран. Хотя это на одну страну больше, чем в предыдущем рейтинге (за это время заключен договор о безвизовом доступе с Новой Каледонией — заморским владением Франции в Тихом океане), достижения других стран привели к перемещению Украины на две ступеньки вниз.

Лидировать в «безвизовом» рейтинге продолжает японский паспорт — 193 страны, вторая строчка у паспорта Сингапура — 192 «безвизовых» страны, третья — у Южной Корее и Германии (191 страна).

Из постсоветских стран самый лучший показатель у Литвы (183 безвизовые страны), которая разделяет 11 строчку вместе с Польшей и Словакией.

Россия, которая за это время смогла получить право на временный безвизовый доступ в Албанию для владельцев своих паспортов, также опустилась в рейтинге — на три позиции (с 48-го на 51-е место).

В то же время в Henley&Partners признают, что из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 формальные позиции в этом рейтинге не совпадают с количеством фактически доступных стран для владельцев соответствующих паспортов.

Напомним, в Украине проходит тестирование так называемых ковид-сертификатов, которые содержат информацию о прививке от COVID-19.