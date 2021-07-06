Билеты на финал Евро-2020 раздадут привитым от коронавируса

Евро-2020. Фото: Евроспорт

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Ракурс

Финал Евро-2020 смогут посетить бесплатно жители Великобритании, получившие прививки от коронавируса.

Городские власти Лондона объявили о розыгрыше билетов на финальный матч чемпионата среди привитых. Об этом сообщает Sky News.

Мэр Лондона Садик Хан отметил, что одну пару билетов разыграют на трибуну стадиона «Вебмли», где будет проходить финальный матч, и еще 50 пар билетов в фан-зону на Трафальгарской площади Лондона.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо предоставить доказательства получения прививки в одном из центров вакцинации Лондона, или же продемонстрировать наличие записи на прием.

Кроме того, люди, которые разместят сообщение о собственной вакцинации в социальных сетях, смогут удвоить свои шансы на выигрыш в лотерее. Главной целью акции Садик Хан назвал привлечение внимания молодежи к вакцинации.

Очень важно, чтобы мы сумели увеличить число молодых людей, желающих сделать прививку, — отметил мэр.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве маленьким футболистам с Троещины, которые пели гимн перед своим детским футбольным матчем, подарили мячи.

Источник: Sky News