Главное не победа, а участие — Евро-2020 озолотило сборную Украины

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Премиальные для сборной Украины по футболу за участие в Евро 2020 могут составить 16 млн евро.

УЕФА выплатит Украинской ассоциации футбола эту солидную сумму по итогам отборочного этапа к Евро и пяти сыгранных командой Андрея Шевченко матчей: трех в группе и двух на этапе плей-офф.

Tribuna.com со ссылкой на данные официального сайта УЕФА сообщила, что только попадание в финальную часть Чемпионата Европы автоматически принесло Украинской ассоциации футбола (УАФ) 9,25 млн евро.

Победой над Северной Македонией сборная Украины заработала 1,5 млн евро. Еще 2 млн евро стоил выход в 1/8 финала и 3,25 млн — победа над Швецией и выход в четвертьфинал чемпионата.

В общем сборная заработала 16 млн евро. О размере премиальных, которые получат футбоилсты, в УАФ пока не сообщали.

Напомним, что 3 июля участие Украины в Евро 2020 прекратилось после поражения от Англии 4:0.

Источник: Трибуна