Преміальні для збірної України з футболу за участь в Євро 2020 можуть скласти 16 млн євро.

УЄФА виплатить Українській асоціації футболу цю солідну суму за підсумками відбіркового етапу до Євро та п’яти зіграних командою Андрія Шевченка матчів: трьох у групі та двох на етапі плей-офф.

Tribuna.com з посиланням на дані офіційного сайту УЄФА повідомила, що тільки потрапляння до фінальної частини Чемпіонату Європи автоматично принесло Українській асоціації футболу (УАФ) 9,25 млн євро.

Перемогою над Північною Македонією збірна України заробила 1,5 млн євро. Ще 2 млн євро коштував вихід в 1/8 фіналу і 3,25 млн — перемога над Швецією та вихід до чвертьфіналу чемпіонату.

Загалом збірна заробила 16 млн євро. Про розмір преміальних, які отримають футболісти, в УАФ наразі не повідомляли.

Нагадаємо, що 3 липня участь України в Євро 2020 припинилася на поразці від Англії 4:0.

Джерело: Трибуна