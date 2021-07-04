Крим знову затоплює, повінь у Ялті і навколо Бахчисараю, колаж — Сегодня

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Ракурс

В окупованому Криму 4 червня почалася нова повінь. Її викликали сильні зливи. Епіцентр стихії припав на Ялту, Алушту, Бахчисарайський і Красногвардійський райони.

Тут підтопило десятки житлових будинків. Окупаційне регіональне «міністерство надзвичайних ситуацій РФ» розповідає про хвилю, яка накрила 50 будинків у Куйбишевому Бахчисарайського району. Довелося евакуювати людей.

У Соколиному з гір зійшов селевий потік. Поблизу Бельбека вийшла з берегів річка Бельбек і затопило село Голубинко. Підтоплення можливе в найближчі години і в Бахчисараї.

Ялта, яка оговтується від нещодавнього стихійного лиха, знову має проблеми із великою водою. У центрі міста затопило підземний перехід. В Байдарській долині вийшла з берегів річка Бага. Є проблеми і в Судаку. Рятувальники і поліція перекрили декілька доріг на окупованому півострові.

У суботу на півострові оголосили штормове попередження. Очікувалося підняття води в Бельбеку на 2−3 метри, сильні зливи і сходження селевих потоків.

У червні Крим залило. Керч і Ялта опинилися в зоні повеней і сходження селевих потоків. Стихія пошкодила сотні будинків, а 1,7 тис осіб довелося відселити.