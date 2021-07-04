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Ракурс
Крым снова затапливает, наводнение в Ялте и вокруг Бахчисарая, коллаж — Сегодня

Крым снова затапливает, наводнение в Ялте и вокруг Бахчисарая (ВИДЕО)

4 июл 2021, 16:04
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В оккупированном Крыму 4 июня началось новое наводнение. Его вызвали сильные ливни. Эпицентр стихии пришелся на Ялту, Алушту, Бахчисарайский и Красногвардейский районы.

Здесь подтопило десятки жилых домов. Оккупационное региональное «министерство чрезвычайных ситуаций РФ» рассказывает о волне, которая накрыла 50 домов в Куйбышево Бахчисарайского района. Пришлось эвакуировать людей.

В Соколином с гор сошел селевой поток. Вблизи Бельбека вышла из берегов река Бельбек и затопило село Голубинку. Подтопление возможно в ближайшие часы и в Бахчисарае.

В Ялте, которая приходит в себя после недавнего стихийного бедствия, снова проблемы с большой водой. В центре города затопило подземный переход. В Байдарской долине вышла из берегов река Бага. Есть проблемы и в Судаке. Спасатели и полиция перекрыли несколько дорог на оккупированном полуострове.

В субботу на полуострове объявлено штормовое предупреждение. Ожидалось поднятие воды в Бельбеке на 2−3 метра, сильные ливни и сход селевых потоков.


В июне Крым залило. Керчь и Ялта оказались в зоне наводнений и схода селевых потоков. Стихия повредила сотни домов, а 1,7 тыс человек пришлось отселить.

Источник: Ракурс


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