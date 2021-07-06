Квитки на фінал Євро-2020 роздадуть за щеплення від коронавірусу

Євро-2020. Фото: Евроспорт

https://racurs.ua/ua/n157072-kvytky-na-final-ievro-2020-rozdadut-za-scheplennya-vid-koronavirusu.html

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Фінал Євро-2020 зможуть відвідати безкоштовно жителі Великої Британії що отримали щеплення від коронавірусу.

Міська влада Лондона оголосила про розіграш квитків на фінальний матч чемпіонату серед щеплених. Про це повідомляє Sky News.

Мер Лондона Садік Хан зауважив, що одну пару квитків розіграють на трибуну стадіону «Вебмлі», де проходитиме фінальний матч, та ще 50 пар квитків до фанзони на Трафальгарській площі Лондона.

Для того, аби взяти участь у розіграші, необхідно надати докази отриманого щеплення в одному з центрів вакцинації Лондона, або ж продемонструвати наявність запису на прийом.

Крім того, люди, які розмістять повідомлення про власну вакцинацію в соціальних мережах, зможуть подвоїти свої шанси на виграш у лотереї. Головною метою акції Садік Хан назвав привернення уваги молоді до вакцинації.

Дуже важливо, аби ми зуміли збільшити число молодих людей, які бажають зробити щеплення, — зауважив мер.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Києві маленьким футболістам із Троєщини, які співали гімн перед своїм дитячим футбольним матчем, подарували м’ячі.

Джерело: Sky News