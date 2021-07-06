Таргани надихнули вчених на створення незвичного робота, фото: MoyBy

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Таргани надихнули учених на створення унікального міні-робота.

Створений фахівцями з університетів у США та Китаї робот-тарган важить менше десятої частини грама, проте він може витримати, якщо на нього наступить людина вагою у приблизно 60 кг, повідомляє видання Science Robotics.

Тобто, взявши на озброєння природні особливості тарганів, учені створили міні-робота, який позбавлений «ахіллесової п’яти» більшості інших мініатюрних роботів — надмірної крихкості.

Новий робот не є буквальною копією таргана — він більше схожий на прямокутний шмат металу (що сприяє стійкості до навантажень — через простоту конструкції), проте його пересування базується на принципах пересування тварин.

Комахи показують нам, наскільки швидким може бути рух у цьому масштабі без шкоди для стійкості, — наголошують дослідники.

На думку учених, тварини використовують резонансні частоти для коливань своїх м’язів та інших сегментів тіла, щоб забезпечити можливість швидко рухатися при таких розмірах тіла.

Ця здогадка лягла в основу механізму руху нового робота. Робот виготовлений з тонкого листа полівінілідендіфторіду — п'єзоелектричного матеріалу, який може розширюватися і стискатися під впливом змінного струму.

Завдяки цьому, а також наявній передній «нозі» і еластичному полімерному шару робот може пересуватися, згинаючись і штовхаючи себе вперед зі швидкістю 20 см у секунду.

Також цей робот може підніматися по пологих схилах, долати перешкоди з невеликих труб і навіть нести вантажі у кілька разів важчі за нього самого.

Поки що такі роботи прив’язані до джерела живлення, проте учені планують оснастити їх крихітною батареєю.

На думку дослідників, у майбутньому такі роботи можуть, зокрема, допомогти досліджувати малодоступні місця, утворені в результаті надзвичайних ситуацій.

Джерело: Science Robotics