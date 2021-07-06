Росіяни «запустили» ракети на тлі навчань Sea Breeze

Навчання. Фото: ЄП

https://racurs.ua/ua/n157070-rosiyany-zapustyly-rakety-na-tli-navchan-sea-breeze.html

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Військові навчання в Росії провели в Краснодарському краї. Російські військові відпрацьовували оборону об'єктів в окупованому Криму з електронними пусками ракет систем ПВО С-400 «Тріумф» на тлі навчань Sea Breeze.

До навчань залучили близько 100 військових і понад 30 одиниць військової та спеціальної техніки. Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту.

Під час тактико-спеціального навчання військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони Південного військового округу, дислоковані в Краснодарському краї, провели навчання з відбиття масованого ракетного удару умовного противника, — повідомили в прес-службі.

Відповідно до замислу навчань розрахунки С-400 «Тріумф» та «Панцирь-С» здійснили марш у позиційні райони, де відпрацювали алгоритм дій із виявлення й супроводження повітряних цілей умовного противника, а також виконали запуски ракет для їхнього знищення.

Російські військові відпрацювали прикриття критично важливих об'єктів Чорноморського флоту від засобів повітряного нападу умовного противника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що окупанти в Криму перелякані через проведення масштабних військово-морських навчань Sea Breeze-2021. Російські військові провели в Криму навчальну перевірку із залученням дивізіонів комплексів протиповітряної оборони, літаків та вертольотів.