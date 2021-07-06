ТСК, яка розглядатиме справу «вагнерівців», провела перше засідання

Під час засідання ТСК, фото: Олексій Арестович

https://racurs.ua/ua/n157069-tsk-yaka-rozglyadatyme-spravu-vagnerivciv-provela-pershe-zasidannya.html

Ракурс

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України та загрожувати національній безпеці України, провела перше засідання.

Про це сьогодні, 6 липня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

За його словами, в межах цього засідання були подані первинні запити до Головного управління розвідки, Служби безпеки України та Офіс Генпрокурора щодо так званої «справи вагнерівців» (спецоперації із затримання групи російських найманців та військових злочинців).

Також до СБУ відправлено запит щодо рекомендацій по допуску до державної таємниці заступнику голови ТСК народному депутату із ОПЗЖ Ренату Кузьміну.

Наступне засідання ТКГ заплановане на 14.00 16 липня. На нього запрошується п’ятий президент України Петро Порошенко — як головний заявник про операцію із затримання «вагнерівців».

Петро Порошенко — як головний заявник про операцію, запрошується на наступне засідання ТСК, де він повинен розповісти: як, коли, при кому, чому і навіщо приймав таке рішення, яку саме задачу і кому ставив, — зазначив Арестович.

На сьогоднішньому засіданні було обрано голову ТСК — нею стала народний депутат зі «Слуги народу» Мар’яна Безугла, повідомляє «Суспільне».

Вже наступного тижня, я сподіваюсь, ми матимемо конкретну інформацію від Офісу генерального прокурора, головного управління та Служби безпеки, — зазначила вона.

За словами Безуглої, між членами ТСК була дискусія щодо того, в якому форматі проводити засідання. Зрештою вирішили проводити засідання у закритому форматі.

До складу ТСК увійшли представники «Слуги народу», «Довіри», «За майбутнє" та ОПЗЖ.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року Порошенко заявив, що особисто санкціонував проведення спецоперації із затримання «вагнерівців».

Джерело: «Суспільне»