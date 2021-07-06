ВСК, которая будет рассматривать дело «вагнеровцев», провела первое заседание

Во время заседания ВСК, фото: Алексей Арестович

https://racurs.ua/n157069-vsk-kotoraya-budet-rassmatrivat-delo-vagnerovcev-provela-pervoe-zasedanie.html

Ракурс

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и угрожать национальной безопасности Украины, провела первое заседание.

Об этом сегодня, 6 июля, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, в рамках этого заседания были представлены первичные запросы в Главное управление разведки, Службы безопасности Украины и Офис генпрокурора о так называемом «деле вагнеровцев» (спецоперации по задержанию группы российских наемников и военных преступников).

Также в СБУ отправлен запрос относительно рекомендаций по допуску к государственной тайне заместителю главы ВСК народному депутату из ОПЗЖ Ренату Кузьмину.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 14.00 16 июля. На него приглашается пятый президент Украины Петр Порошенко — как главный заявитель об операции по задержанию «вагнеровцев».

Петр Порошенко — как главный заявитель об операции, приглашается на следующее заседание ТСК, где он должен рассказать: как, когда, при ком, почему и зачем принимал такое решение, какую именно задачу и кому ставил, — отметил Арестович.

На сегодняшнем заседании была избрана глава ВСК — ею стала народный депутат из «Слуги народа» Марьяна Безуглая, сообщает «Суспільне».

Уже на следующей неделе, я надеюсь, мы получим конкретную информацию от Офиса генерального прокурора, главного управления и Службы безопасности, — отметила она.

По словам Безуглой, между членами ВСК была дискуссия о том, в каком формате проводить заседания. В конце концов решили проводить заседания в закрытом формате.

В состав ВСК вошли представители «Слуги народа», «Довіри», «За майбутнє" и ОПЗЖ.

Напомним, в конце декабря 2020 года Порошенко заявил, что лично санкционировал проведение спецоперации по задержанию «вагнеровцев».

Источник: «Суспільне»