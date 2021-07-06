Госизмену Зеленского из-за срыва операции против «вагнеровцев» проверит ГБР

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Владимира Зеленского обвинили в государственной измене из-за срыва операции по задержанию боевиков из так называемой частной армии Путина — ЧВК «Вагнера».

Заявление в Государственное бюро расследований 6 июля принесли активисты «Демократической топора» и «Движения сопротивления капитуляции». По их мнению, президент знал о срыве задержания «вагнеровцев» и сдал самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко планы украинских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-служба Д7 в Facebook. Лидер «Демсокиры» Юрий Гудыменко и экс-нардеп Игорь Лапин подписали заявление на Зеленского в ГБР.

Полторы недели назад президент проявил мужество и признался в государственной измене… Зеленский признался в срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев»… Президент убежден, что ему ничего за это не будет, что он может говорить и делать что угодно. Потому что он президент. Мы так не считаем, — указали активисты.

Напомним, Зеленский признал срыв операции по захвату «вагнеровцев» и заявил, что это он передал Лукашенко информацию о них.

Речь идет о спецоперации украинских разведчиков по задержанию 33 российских наемников-террористов, большинство из которых совершили преступления на Донбассе. После совещания в Офисе президента кто-то «слил» информацию о сделке белорусским или российским спецслужбам, поэтому задержание сорвалось.

Действующая украинская власть сначала отрицала существование «вагнеровской» спецоперации. Зеленский не комментировал скандал на протяжении более девяти месяцев.