На учениях Sea Breeze американцы поднимали «взорванный» катер. Фото: ВСУ

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Ракурс

Sea Breeze-2021 (Си Бриз), масштабные международные учения, продолжаются в Черном море.

Американцы показали, как поднимать взорванные суда, а поляки продемонстрировали робототехнику для разминирования. Фото учений разместили на странице ВМС ВС Украины в Facebook.

На учениях выдумали две отдельные легенды: на дне оказался взорванный катер, а в другом месте, на глубине, заложено взрывное устройство.

В первом случае подъемом якобы судна занимались американские пехотинцы, использовав свою технику. Во втором случае — поляки, применив робот-манипулятор для разминирования. Такая техника позволяет избежать человеческих жертв в случае взрыва.

Помимо поляков, украинцев и американцев, на этих учениях были военные из Канады, Грузии и Египта. Церемония закрытия «Си Бриз» ожидается 10 июля.

Напомним, 30 июня в Черном море начались масштабные международные учения Sea Breeze-2021.