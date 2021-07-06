Тарифы в Киеве вырастут, коммунальщики добавят в платежки новую графу

Киевлян предупредили о повышении тарифов, фото: «Бизнес.медиа»

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Киевлян ожидает повышение тарифов на коммунальные услуги, такие как поставки тепла и горячая вода. Кроме того, в платежках уже в этом месяце (то есть в счетах, которые касаются предоставленных за июнь услуг) появится новая графа — рекомендуемый авансовый платеж.

Такой авансовый платеж будет добровольным и составит около 10 грн за кв. м отапливаемой площади. Об этом заявили в коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго», сообщает агентство УНИАН.

Понимая, что финансовая нагрузка на каждую отдельную семью будет увеличиваться и расти пропорционально росту тарифа, начиная с этого месяца, в платежках за июнь киевлянам будет предложен рекомендуемый авансовый платеж, — заявил директор структурного подразделения «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

Причинами повышения тарифов в компании называют «катастрофический рост» цен на газ, который составляет основную часть расходов в тарифе на тепло и горячую воду.

Напомним, в середине июля в Украине проведут перерасчет субсидий.

Джерело: УНІАН