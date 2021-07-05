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В Украине до середины июля проведут перерасчет субсидий, фото: «Укринформ»

Пересчет субсидий проведут в Украине в июле — детали

5 июл 2021, 11:59
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В Украине до середины июля проведут перерасчет субсидий.

75% льготников получат субсидию автоматически, однако остальным придется повторно собрать и подать весь пакет документов. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Подавать новый пакет документов нужно таким категориям:

  • арендаторам жилья;
  • внутренне перемещенным лицам;
  • домовладельцам (если в квартире или доме зарегистрированы, но не проживают члены их семьи).

По новым правилам, в субсидии могут отказать таким категориям:

  • лицам, которые имеют депозиты на сумму свыше 100 тыс. грн;
  • владельцам автомобиля возрастом до пяти лет;
  • лицам, которые покупали валюту на сумму свыше 50 тыс. грн.

Напомним, недавно в Украине усилили ограничения на получение субсидий.


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