В Украине до середины июля проведут перерасчет субсидий, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n156993-pereschet-subsidiy-provedut-v-ukraine-v-iule-detali.html

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В Украине до середины июля проведут перерасчет субсидий.

75% льготников получат субсидию автоматически, однако остальным придется повторно собрать и подать весь пакет документов. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Подавать новый пакет документов нужно таким категориям:

арендаторам жилья;

внутренне перемещенным лицам;

домовладельцам (если в квартире или доме зарегистрированы, но не проживают члены их семьи).

По новым правилам, в субсидии могут отказать таким категориям:

лицам, которые имеют депозиты на сумму свыше 100 тыс. грн;

владельцам автомобиля возрастом до пяти лет;

лицам, которые покупали валюту на сумму свыше 50 тыс. грн.

Напомним, недавно в Украине усилили ограничения на получение субсидий.