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В Украине до середины июля проведут перерасчет субсидий, фото: «Укринформ»
Пересчет субсидий проведут в Украине в июле — деталиhttps://racurs.ua/n156993-pereschet-subsidiy-provedut-v-ukraine-v-iule-detali.htmlРакурс
В Украине до середины июля проведут перерасчет субсидий.
75% льготников получат субсидию автоматически, однако остальным придется повторно собрать и подать весь пакет документов. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Подавать новый пакет документов нужно таким категориям:
- арендаторам жилья;
- внутренне перемещенным лицам;
- домовладельцам (если в квартире или доме зарегистрированы, но не проживают члены их семьи).
По новым правилам, в субсидии могут отказать таким категориям:
- лицам, которые имеют депозиты на сумму свыше 100 тыс. грн;
- владельцам автомобиля возрастом до пяти лет;
- лицам, которые покупали валюту на сумму свыше 50 тыс. грн.
Напомним, недавно в Украине усилили ограничения на получение субсидий.
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