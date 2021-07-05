Кулеба. Фото: Лига

https://racurs.ua/n156992-my-ne-mojem-polagatsya-na-belarus-no-budem-s-ney-torgovat-kuleba.html

Ракурс

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, считает, что Украина не должна прекращать торговлю с Беларусью из-за режима Александра Лукашенко, поскольку это помогает создавать рабочие места и возвращать средства в виде налогов.

В то же время любые заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко он предложил оценивать тщательным фактчекингом. Об этом Кулеба рассказал во время пресс-конференции на форуме «Украина 30».

Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) назвал Александра Лукашенко «любителем резонансных заявлений». Он отметил, что белорусский диктатор общается заголовками, которые сразу попадут в СМИ.

Здесь нужно сохранять спокойствие, и понимать, что Александр Лукашенко — человек, в отношении которого нужно проводить тщательный фактчекинг. И уверяю вас, что заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это просто не соответствует действительности ни по одному параметру, как и его заявление о том, что граница закрылась. По моей информации, на сегодня граница работает, — отметил Кулеба.

Напомним, ранее мы сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 2 июля, приказал полностью закрыть границу с Украиной.