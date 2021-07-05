Европа переформатирует Шенгенскую зону

Шенгенская зона. Фото: istock

https://racurs.ua/n156991-evropa-pereformatiruet-shengenskuu-zonu.html

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Шенгенская зона в Европе переформатируется из-за коронавируса. Если раньше важными для путешествий были паспорта, то теперь главным является наличие прививки от коронавируса.

Люди оказываются вне территории, где используются какие-то особые вакцины, которые там приняты. Об этом заявил инфекционист Вадим Аристов в эфире «Украина 24».

Аристов заявил, что несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила использовать китайскую вакцину, именно на территории Европейского Союза (ЕС) есть определенный перечень вакцин, с которыми они работают. За другими препаратами в Европе наблюдают.

Когда мы формировали портфель вакцинации, мы приняли риск, что с определенными вакцинами, которые не используются на определенных территориях, могут быть задержки. Только осенью будет электронный ковидний сертификат, валидированный на территории ЕС. Мы не только не можем ездить, просто есть отдельная процедура для въезда на определенную территорию ЕС, — сказал он.

Инфекционист подчеркнул, что вакцинация от коронавируса фактически взяла на себя не менее важную роль, чем паспорт при въезде в ЕС.

Это не вопрос здоровья, вакцины используются и защищают здоровье, проблема только в том, что мало используются, нужно больше. А сейчас — фактически вопрос расширения или переформатирования Шенгенской зоны. То есть раньше она была просто по паспортам, сейчас фактически по вакцинации. И люди оказываются вне территории, где используются какие-то особые вакцины, которые там приняты, — сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что COVID-сертификаты в Европе заработали с 1 июля. В систему электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса уже подключились все страны ЕС.