Мать украинского чиновника МВФ избили на даче под Одессой

В Одесской области избили мать Владислава Рашкован, фото: «О законе»

https://racurs.ua/n156990-mat-ukrainskogo-chinovnika-mvf-izbili-na-dache-pod-odessoy.html

Ракурс

В Одесской области грабитель побил 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислава Рашкована.

Злоумышленник напал на женщину, когда та находилась на даче на Бугазе. Об этом Рашкован сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу … потом украл золотую цепочку с шеи и скрылся, — рассказал Рашкован.

По словам Рашкована, женщину спасли соседи, которые вызвали полицию и скорую. Пострадавшую женщину осмотрели врачи, в настоящее время она уже приходит в себя.

Он отметил, что злоумышленника уже задержала полиция.

Напомним, заместителем исполнительного директора от представительства Украины в МВФ Рашкован стал в 2017 году. До этого он занимал должность заместителя главы Национального банка Украины.