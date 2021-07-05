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Ракурс
В Одесской области избили мать Владислава Рашкован, фото: «О законе»

Мать украинского чиновника МВФ избили на даче под Одессой

5 июл 2021, 11:21
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В Одесской области грабитель побил 80-летнюю мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислава Рашкована.

Злоумышленник напал на женщину, когда та находилась на даче на Бугазе. Об этом Рашкован сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу … потом украл золотую цепочку с шеи и скрылся, — рассказал Рашкован.

По словам Рашкована, женщину спасли соседи, которые вызвали полицию и скорую. Пострадавшую женщину осмотрели врачи, в настоящее время она уже приходит в себя.

Он отметил, что злоумышленника уже задержала полиция.

Напомним, заместителем исполнительного директора от представительства Украины в МВФ Рашкован стал в 2017 году. До этого он занимал должность заместителя главы Национального банка Украины.

Источник: Ракурс


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