Матір українського чиновника МВФ побили на дачі під Одесою

На Одещині побили матір Владислава Рашкована, фото: «Про закон»

https://racurs.ua/ua/n156990-matir-ukrayinskogo-chynovnyka-mvf-pobyly-na-dachi-pid-odesou.html

Ракурс

На Одещині грабіжник побив 80-річну матір заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді (МВФ) Владислава Рашкована.

Зловмисник напав на жінку, коли та перебувала на дачі на Бугазі. Про це Рашкован повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю … потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік, — розповів Рашкован.

За словами Рашкована, жінку врятували сусіди, котрі викликали поліцію та швидку. Постраждалу жінку оглянули лікарі, наразі вона вже приходить до тями.

Він зазначив, що зловмисника вже затримала поліція.

Нагадаємо, заступником виконавчого директора від представництва України в МВФ Рашкован став у 2017 році. До цього він обіймав посаду заступника голови Національного банку України.