Помер режисер культових фільмів Володимир Меньшов, фото — Вікіпедія

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Ракурс

Кінорежисер і артист Володимир Меньшов помер на 82-му році життя від коронавірусу.

Кіноконцерн «Мосфільм» повідомив, що кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління «Мосфільму» помер від наслідків коронавірусної інфекції.

Меньшов — народний артист РРФСР (1989), лауреат Державної премії СРСР (1981), Державної премії РРФСР імені Н. К. Крупської (1978) і премії Американської кіноакадемії «Оскар» (в номінації «Кращий фільм іноземною мовою») за фільм «Москва сльозам не вірить».

Меньшов народився 17 вересня 1939 у Баку в родині співробітника НКВС. Закінчив Школу-студію МХАТу (1965) та аспірантуру Всесоюзного державного інституту кінематографії (1970).

Зіграв понад сто ролей в кіно і телефільмах. Поставив кінокартини: «Розіграш» (1976), «Москва сльозам не вірить» (1980), «Любов і голуби» (1984), «Ширлі-мирлі» (1995), «Заздрість богів» (2000).

Його дружиною була російська актриса Віра Алентова, донькою — Юлія Меньшова, також російська актриса і телеведуча.

Меньшов публічно виступав за силове агресивне приєднання Донбасу до Росії і фінансово сприяв загарбникам.

У 2017 році передав проросійським бойовикам Донбасу 1 млн російських рублів. У березні 2016 року Служба безпеки України прийняла рішення про заборону в’їзду Володимира Меньшова на територію України терміном на п’ять років.