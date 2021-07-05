Умер режиссер культовых фильмов Владимир Меньшов, фото — Википедия

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Ракурс

Кинорежиссер и артист Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от коронавируса.

Киноконцерн «Мосфильм» сообщил, что кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления «Мосфильма» умер от последствий коронавирусной инфекции.

Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке») за фильм «Москва слезам не верит».

Меньшов родился 17 сентября 1939 гда, в Баку в семье сотрудника НКВД. Окончил Школу-студию МХАТа (1965) и аспирантуру Всесоюзного государственного института кинематографии (1970).

Сыграл более ста ролей в кино и телефильмах. Поставил кинокартины: «Розыгрыш» (1976), «Москва слезам не верит» (1980), «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-мырли» (1995), «Зависть богов» (2000).

Его женой была российская актриса Вера Алентова, дочкой — Юлия Меньшова, также российская актриса и телеведущая.

Меньшов публично выступал за силовое агрессивное присоединение Донбасса к России и финансово способствовал захватчикам.

В 2017 году он передал пророссийским боевикам Донбасса 1 млн российских рублей. В марте 2016 года Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда Владимиру Меньшову на территорию Украины сроком на пять лет.