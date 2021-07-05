Європа переформатовує Шенгенську зону. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n156991-ievropa-pereformatovuie-shengensku-zonu.html

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Шенгенська зона в Європі переформатується через коронавірус. Якщо раніше важливими для подорожей були паспорти, то відтепер головною є наявність щеплення від коронавірусу.

Люди опиняються поза територію, де використовуються якісь особливі вакцини, що там ухвалені. Про це заявив інфекціоніст Вадим Арістов в ефірі «Україна 24».

Арістов заявив, що попри те, що Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) дозволила китайську вакцину, конкретно на території Європейського Союзу (ЄС) є певний перелік вакцин, з якими вони працюють. Натомість за іншими препаратами в Європі спостерігають.

Коли ми формували вакцинальний портфель, ми прийняли ризик, що з певними вакцинами, які не використовуються на певних територіях, можуть бути затримки. Тільки восени буде електронний ковідний сертифікат, валідований на території ЄС. Ми не те що не можемо їздити, просто є окрема процедура для в’їзду на певну територію ЄС, — сказав він.

Інфекціоніст наголосив, що вакцинація від коронавірусу фактично взяла на себе не менш важливу роль, ніж паспорт під час в’їзду до ЄС.

Це не питання здоров’я, вакцини використовують і захищають здоров’я, проблема тільки в тому, що мало використовують, потрібно більше. А зараз — фактично питання розширення або переформатування Шенгенської зони. Тобто раніше вона була просто за паспортами, зараз фактично за вакцинацією. І люди опиняються поза територією, де використовуються якісь особливі вакцини, які там прийняті, — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікати в Європі запрацювали з 1 липня. До системи електронних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу вже під'єдналися всі країни ЄС.