Ми не можемо покладатися на Білорусь, але будемо з нею торгувати — Кулебаhttps://racurs.ua/ua/n156992-my-ne-mojemo-pokladatysya-na-bilorus-ale-budemo-z-neu-torguvaty-kuleba.htmlРакурс
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, вважає, що Україна не має припиняти торгівлю із Білоруссю через режим Олександра Лукашенка, оскільки це допомагає створювати
робочі місця та повертати кошти у вигляді податків.
Натомість будь-які заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка він запропонував оцінювати ретельним фактчекінгом. Про це Кулеба розповів під час прес-конференції на форумі «Україна 30».
Очільник українського Міністерства закордонних справ (МЗС) назвав Олександра Лукашенка «любителем резонансних заяв». Він зауважив, що білоруський диктатор спілкується заголовками, які одразу потраплять у медіа.
Тут потрібно зберігати спокій, і розуміти, що Олександр Лукашенко — людина, щодо якої потрібно проводити ретельний фактчекінг. І запевняю вас, що заява його про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройде жоден фактчекінг, бо це просто не відповідає дійсності за жодним параметром, як і його заява про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, станом на зараз кордон працює, — зауважив Кулеба.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в п’ятницю, 2 липня, наказав повністю закрити кордон з Україною.