Кулеба. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n156992-my-ne-mojemo-pokladatysya-na-bilorus-ale-budemo-z-neu-torguvaty-kuleba.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, вважає, що Україна не має припиняти торгівлю із Білоруссю через режим Олександра Лукашенка, оскільки це допомагає створювати робочі місця та повертати кошти у вигляді податків.



Натомість будь-які заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка він запропонував оцінювати ретельним фактчекінгом. Про це Кулеба розповів під час прес-конференції на форумі «Україна 30».

Очільник українського Міністерства закордонних справ (МЗС) назвав Олександра Лукашенка «любителем резонансних заяв». Він зауважив, що білоруський диктатор спілкується заголовками, які одразу потраплять у медіа.

Тут потрібно зберігати спокій, і розуміти, що Олександр Лукашенко — людина, щодо якої потрібно проводити ретельний фактчекінг. І запевняю вас, що заява його про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройде жоден фактчекінг, бо це просто не відповідає дійсності за жодним параметром, як і його заява про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, станом на зараз кордон працює, — зауважив Кулеба.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в п’ятницю, 2 липня, наказав повністю закрити кордон з Україною.