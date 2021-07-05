В Україні до середини липня проведуть перерахунок субсидій, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n156993-pererahunok-subsydiy-provedut-v-ukrayini-u-lypni-detali.html

Ракурс

В Україні до середини липня проведуть перерахунок субсидій.

75% пільговиків отримають субсидію автоматично, проте решті доведеться повторно зібрати і подати весь пакет документів. Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Подавати новий пакет документів потрібно таким категоріям:

орендарям житла;

внутрішньо переміщеним особам;

домовласникам (якщо у квартирі або будинку зареєстровані, але не проживають члени їхньої сім’ї).

За новими правилами, у субсидії можуть відмовити таким категоріям:

особам, які мають депозити на суму понад 100 тис. грн;

власникам автомобіля віком до п’яти років;

особам, які купували валюту на суму понад 50 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно в Україні посилили обмеження на отримання субсидій.

Джерело: ТСН