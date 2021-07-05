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В Україні до середини липня проведуть перерахунок субсидій, фото: «Укрінформ»
Перерахунок субсидій проведуть в Україні у липні — деталіhttps://racurs.ua/ua/n156993-pererahunok-subsydiy-provedut-v-ukrayini-u-lypni-detali.htmlРакурс
В Україні до середини липня проведуть перерахунок субсидій.
75% пільговиків отримають субсидію автоматично, проте решті доведеться повторно зібрати і подати весь пакет документів. Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Подавати новий пакет документів потрібно таким категоріям:
- орендарям житла;
- внутрішньо переміщеним особам;
- домовласникам (якщо у квартирі або будинку зареєстровані, але не проживають члени їхньої сім’ї).
За новими правилами, у субсидії можуть відмовити таким категоріям:
- особам, які мають депозити на суму понад 100 тис. грн;
- власникам автомобіля віком до п’яти років;
- особам, які купували валюту на суму понад 50 тис. грн.
Нагадаємо, нещодавно в Україні посилили обмеження на отримання субсидій.
Джерело: ТСН
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