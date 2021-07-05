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В Україні до середини липня проведуть перерахунок субсидій, фото: «Укрінформ»

Перерахунок субсидій проведуть в Україні у липні — деталі

5 лип 2021, 11:59
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В Україні до середини липня проведуть перерахунок субсидій.

75% пільговиків отримають субсидію автоматично, проте решті доведеться повторно зібрати і подати весь пакет документів. Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Подавати новий пакет документів потрібно таким категоріям:

  • орендарям житла;
  • внутрішньо переміщеним особам;
  • домовласникам (якщо у квартирі або будинку зареєстровані, але не проживають члени їхньої сім’ї).

За новими правилами, у субсидії можуть відмовити таким категоріям:

  • особам, які мають депозити на суму понад 100 тис. грн;
  • власникам автомобіля віком до п’яти років;
  • особам, які купували валюту на суму понад 50 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно в Україні посилили обмеження на отримання субсидій.

Джерело: ТСН


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