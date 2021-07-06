Питон укусил мужчину в Австрии, пока тот сидел на унитазе

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Ракурс

Питон укусил мужчину в «область гениталий» в Австрии, пока тот сидел на унитазе — инцидент произошел в квартире дома в городе Грац, когда 65-летний мужчина пошел в 6.00 понедельника в туалет и не заметил там полутораметрового «гостя». Сетчатый питон-альбинос попал в туалет жертвы по канализации и сидел в унитазе.

По словам потерпевшего, он почувствовал «щипок», а потом вскочил на ноги и обнаружил змею. Мужчина получил незначительные травмы, в то время как питон не пострадал. Впоследствии его вернули 24-летнему хозяину — соседу жертвы, пишет Daily Mail.

Считается, что питон, который может достигать в длину девять метров, попал в туалет через сеть стоков. Известно, что пострадавший вызвал полицию. Правоохранители прибыли вместе с экспертом по рептилиях, который вытащил питона. Между тем мужчину доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Полиция сообщила, что в своей квартире владелец питона держит 11 неядовитых змей и геккона в специальных клетках и ящиках. Он не знал о побеге рептилии, однако его могут привлечь к ответственности.

Эта новость спровоцировала неоднозначные эмоции у читателей.

Я смеялся целое утро с этой новости, пока сам не захотел в туалет, — шутят пользователи соцсетей. Считаю, что это самый большой страх каждого из нас во время «сидения на троне», — отмечают комментаторы.

Источник: Daily Mail