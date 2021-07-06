Трехметровая акула-людоед напала на серфера в Австралии

https://racurs.ua/n157050-trehmetrovaya-akula-ludoed-napala-na-serfera-v-avstralii-foto-video.html

Ракурс

Трехметровая акула-людоед напала на серфера в Австралии. Инцидент произошел 5 июля на пляже Crescent Head близ прибережного города Порт-Маккуори в штате Новый Южный Уэльс. Там большая белая акула напала на 25-летнего Джо Хоффмана. Пострадавший едва не лишился руки, однако ему удалось самостоятельно выбраться на берег.

Акула атаковала серфера около 16.25 по местному времени, пишет 9news.

Спасатели быстро прибыли на место происшествия. Животное также откусило часть доски и нанесло Хоффману серьезную травму руки. По словам его друга, после того, как Хоффман выбрался на берег, ему наложили жгут, а затем в тяжелом состоянии доставили на вертолете в больницу. Врачи планируют спасти правую руку серфера.

Надо отдать должное случайным прохожим, которые помогли мужчине. Пострадавший получил серьезные травмы руки, — сказал сотрудник скорой помощи Эндрю Беверли, сообщает ABC News.

Специалисты пришли к выводу, что на Хоффмана напала большая белая акула длиной около трех метров.

Напомним, большие белые акулы вырастают до пяти метров в длину и считаются наиболее опасным для человека видом акул.