Триметрова акула-людожер напала на серфінгіста в Австралії

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Ракурс

Триметрова акула-людожер напала на серфінгіста в Австралії. Інцидент стався 5 липня на пляжі Crescent Head поблизу прибережного міста Порт-Маккуорі в штаті Новий Південний Уельс. Там велика біла акула напала на 25-річного Джо Хоффмана. Потерпілий ледь не втратив руку, проте йому вдалося самотужки вибратися на берег.

Акула атакувала серфера близько 16.25 за місцевим часом, пише 9news.

Рятувальники швидко прибули на місце події. Тварина також відкусила частину дошки і завдала Хоффману серйозної травми руки. За словами його друга, після того, як Хоффман вибрався на берег, йому наклали джгут, а потім у важкому стані доставили на вертольоті в лікарню. Лікарі планують врятувати праву руку серфінгіста.

Варто віддати належне випадковим перехожим, які допомогли чоловікові. Потерпілий отримав серйозні травми руки, — сказав співробітник швидкої допомоги Ендрю Беверлі, повідомляє ABC News.

Фахівці вважають, що на Хоффмана напала велика біла акула завдовжки близько трьох метрів.

Нагадаємо, великі білі акули виростають до п’яти метрів в довжину і вважаються найбільш небезпечним для людини видом акул.