Зеленський відповів на петицію про звільнення Татарова. Фото: economics-prorok.com

https://racurs.ua/ua/n157049-zelenskyy-vidpoviv-na-petyciu-pro-zvilnennya-tatarova.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, відповів на петицію з вимогою звільнити заступника голови Офісу президента Олега Татарова, яка раніше набрала необхідні 25 тис. підписів.

Свою відмову звільняти Татарова він аргументує статтею Конституції України. Про це свідчить інформація на сайті глави держави.

Статтею 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, — йдеться у відповіді Зеленського.

Петиція була подана 26 березня 2021 року, її автор — голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він вимагав, щоб Татаров був звільнений з займаної посади, оскільки є підозрюваним у справі про розкрадання 81 млн грн для будівництва житла нацгвардійцям.

Шабунін назвав брехнею аргумент Зеленського та нагадав про указ президента щодо звільнення у 2020 році заступника голови ОП Сергія Трофімова.

Це дешева брехня, адже президент України має повне право звільняти заступника голови ОП і Зеленський неодноразово цим правом користувався. Тож дискусію про «цінності» чинного президента остаточно закрито, — написав автор петиції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров, якого підозрюють у хабарництві, заявив, що продовжує працювати на посаді. Написана ним заява про «тимчасове призупинення повноважень» передбачала, що він лише «обмежить комунікацію з певними правоохоронними органами».